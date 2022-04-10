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Факти / Україна / Суспільство

Другий етап повномасштабної війни визначить її завершення: Арестович про наступ на Сході України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олексій Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив можливість посиленого наступу російських військ на сході України. На його думку, загарбники накопичують сили для повторної масштабної атаки.

– Почався цей наступ, йде він тільки з півночі. З півдня намагаються наступати — не виходить. Коли приїдуть ті, на яких уся надія, і те, що накопичується у напрямку Харкова – це буде другий ешелон цього наступу. Другий і третій – для посилення. Коли перші зітруться, другі підуть і так далі. І це все один і той самий наступ етапами, напрямками, рубежами, але він вже йде.

Олексій Арестович зазначив, що необхідно подивитися на подальші дії Російської Федерації. Він переконаний, що РФ немає чим відбиватися від сил українських захисників.

– Треба ще подивитися, чи вводитимуть другий ешелон, чи вирішать його поберегти, тому що не дуже виходить у першого ешелону. Другий не дуже горить вступати в бій, м’яко кажучи. Постійно відтерміновується відновлення боєздатності. Те, що прийде з Далекого Сходу, їх по свіжому можуть кинути, але з іншого боку, якби я був на місці російських полководців, я б ще притримав, хіба мало що, як воно обернеться. А що як ми почнемо наступати – потрібно буде відбиватися, а чим? Це останні солдати Росії. І якщо зараз два самотніх моджахеди захочуть захопити Росію – вони її захоплять.

Він вважає, що весь другий етап повномасштабної війни визначить її контури та можливі варіанти завершення.

– Наступ йде, ми всі чекаємо другої частини, введення у бій цих 10 БТГ та чи введуться ті, що вийшли з-під Києва, Чернігова і Сум. І це тривала волинка на два, а, може, й три тижні на сході, яка все й вирішить. Весь другий етап війни та визначить контури самої війни, її завершення.

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Фото: Офіс президента

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