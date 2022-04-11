У Київську область доставили 18 модульних будинків для людей, які розбирають завали

У Київську область доставили 18 модульних будинків, які зможуть забезпечити тимчасове проживання фахівців, які здійснюють пошукові роботи та розбирають завали у зруйнованих містах.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що конструкції монтуються за лічені хвилини та мають усі необхідні елементи для поселення у найкоротші терміни.

Мобільні будинки передала Закарпатська ОВА. Зараз вони перебувають в одному з логістичних штабів під Києвом.

– Найближчими днями встановимо їх у Бородянці, чия інфраструктура найбільше постраждала від рук загарбників, – розповів глава Київської ОВА.

Олексій Кулеба подякував колегам із Закарпаття, Угорщині, Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center, Фонду допомоги The Ukrainian relief found, американському суспільству за допомогу та підтримку громадян України.

Фото: Київська ОВА