На сьогодні, 12 квітня, погодили дев’ять гуманітарних коридорів.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Так, з Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати на власному транспорті.
Також погодили маршрути:
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів повідомить місцева влада.
Наголошується, що евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості у місті Василівка чекають автобуси, які мають пропустити.
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- Село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Фото: Ірина Верещук