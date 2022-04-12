На сьогодні, 12 квітня, погодили дев’ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, з Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати на власному транспорті.

Також погодили маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5. Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів повідомить місцева влада.

Наголошується, що евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості у місті Василівка чекають автобуси, які мають пропустити.

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28. Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42. Село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13. Рубіжне – Бахмут.

Фото: Ірина Верещук