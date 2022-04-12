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Факти / Україна / Суспільство

На 12 квітня погодили 9 гуманітарних коридорів – Верещук

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ірина Верещук

На сьогодні, 12 квітня, погодили дев’ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, з Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати на власному транспорті.

Також погодили маршрути:

  • Бердянськ – Запоріжжя.
  • Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
  • Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів повідомить місцева влада.

Наголошується, що евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості у місті Василівка чекають автобуси, які мають пропустити.

  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • Село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • Рубіжне – Бахмут.

Фото: Ірина Верещук

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