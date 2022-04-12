Україна націоналізує десять російських кораблів вартістю понад 1 млрд грн

Державне бюро розслідувань повідомило про зупинення спробу вивозу з України десяти суден із російським прапором. Їх тепер планують націоналізувати.

— Слідчі ДБР, за сприяння морської охорони та 17 прикордонного загону Держприкордонслужби, завадили вивести з України вісім російських вантажних суден та два танкера, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Власники суде намагались незаконно їх вивести з України, змінивши прапор країни прописки.

Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше уп’ятеро.

Працівники ДБР 11 квітня передали судна на зберігання до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Повідомляється, що відтепер ці судна працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України.