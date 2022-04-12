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Факти / Україна / Суспільство

Україна націоналізує десять російських кораблів вартістю понад 1 млрд грн

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Україна націоналізує десять російських кораблів вартістю понад 1 млрд грн

Державне бюро розслідувань повідомило про зупинення спробу вивозу з України десяти суден із російським прапором. Їх тепер планують націоналізувати.

— Слідчі ДБР, за сприяння морської охорони та 17 прикордонного загону Держприкордонслужби, завадили вивести з України вісім російських вантажних суден та два танкера, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Власники суде намагались незаконно їх вивести з України, змінивши прапор країни прописки.

Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше уп’ятеро.

Фото: ДБР

Працівники ДБР 11 квітня передали судна на зберігання до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Фото: ДБР

Повідомляється, що відтепер ці судна працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України.

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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