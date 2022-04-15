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Факти / Україна / Суспільство

На Київщині російські загарбники завдали трьох ракетних ударів за сьогодні – Павлюк

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олександр Павлюк

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк стверджує, що повертатися до звільнених населених пунктів все ще небезпечно, бо тільки за сьогодні агресори завдали трьох ракетних ударів по Київщині.

– Залишається небезпека повернення ударного угруповання до Києва, до чого ми готуємось, небезпека замінованих територій на деокупованій території, завдання ракетних ударів супротивником як у Києві, так і по всій Україні, – перерахував Павлюк.

Він додав, що можливі також повторні удари по будь-яких обстріляних об’єктах.

Павлюк закликає мешканців області відкласти повернення додому на спокійніший час.

Глава ОВА звітував, що автомобільні дороги вже очистили від уламків та сміття, переправи відновлюють “в режимі резервних мостів, які будуються поруч”.

Крім того, протягом декількох тижнів біля кожного зруйнованого мосту збираються встановити переправу.

Водночас влада та волонтери продовжують розбір завалів та відновлення забезпечення населених пунктів електроенергією.

Очікується, що водо- газо- та електропостачання у всій області відновлять до кінця травня, до того ж терміну хочуть завершити розмінування населених пунктів та доріг.

– Щодо решти території – термін великий, можливо, до року. Тому що загальна площа – це 743 тис. км, де є можливість небезпечних об’єктів. Наразі ми розмінували близько 1 200 га, – сказав голова ОВА.

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Фото: Міноборони

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