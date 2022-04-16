До Чернігова із Києва вперше за час війни прибув гуманітарний вантаж залізницею.

Новиною поділився очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

До обласного центру загалом прибуло дев’ять вагонів із продуктовими наборами, засобами гігієни, генераторами тощо.

Для цього в стислі терміни фахівцям вдалося перевірити та відновити майже 300 км колій. На значній кількості ділянок роботи ще тривають.

Товар розвантажили та частину вже спрямували за призначенням.

До Чернігова вперше за час війни доставили гуманітарний вантаж залізницею / 7 фотографий

Нагадаємо, що 16 квітня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Черніговом та кількома населеними пунктами в області.

До обласного центру тепер прямуватиме регіональний дизель-поїзд № 894/893 Київ – Чернігів.

Цього ж дня відновив рух приміський потяг Дарниця – Ніжин.

Із 12 квітня курсують потяги Терещенська – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутір Михайлівський – Конотоп та Терещенська – Конотоп.

Нагадаємо, що уночі 23 березня російські військові скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, що сполучав Чернігів із Києвом. Від удару впав один із прольотів мосту.

Тоді очільник ОВА заспокоїв місцевих жителів, що авіаудар не завадить постачати гуманітарну допомогу до міста.

Додамо, що, за підрахунками мера Чернігова Владислава Атрошенка, на відбудову зруйнованого російськими військами обласного центру, знадобиться щонайменше чотири роки за умови швидкої роботи та повного обсягу коштів.

Рік триватиме розробка проєктів, а ще три – власне будівництво.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: В’ячеслав Чаус

Фото: В’ячеслав Чаус