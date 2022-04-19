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Факти / Україна / Суспільство

Ви вбиваєте “фашистів”, а не дітей і цивільних: СБУ перехопила розмову окупанта з матір’ю

Юля Захарченко редакторка стрічки
СБУ, Служба безпеки України

Громадяни Російської Федерації настільки вірять своїм пропагандистським ЗМІ, що ставлять під сумнів слова рідних окупантів, коли ті зізнаються у кривавих звірствах на території України. Про це йдеться у новій розмові військового РФ з родичами, перехопленій Службою безпеки України.

За даними СБУ, у розмові зі своєю матір’ю з РФ російський загарбник прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей.

– Ні, ви не вбиваєте цивільних людей та дітей! Ви фашистів вбиваєте, повір мені, – відповіла йому матір.

Російські ЗМІ втовкли у її голову, що в них “велика справа в Україні”, а матір російського військового щиро у це вірить, зазначили у СБУ

– Синку, не втрачайте бойового духу! Ти тільки бачив би, що вони там творять! Ти знаєш, ви робите “велику справу”, – наголосили вона у розмові з сином-загарбником.

Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам, але СБУ нагадали всім “зомбованим “, що уже понад 20 тис. російських військових заплатили за це своїм життям.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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