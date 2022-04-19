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Факты / Украина / Общество

Вы убиваете “фашистов”, а не детей и гражданских: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью

Юля Захарченко редактор ленты
СБУ, Служба безпеки України

Граждане Российской Федерации настолько верят своим пропагандистским СМИ, что подвергают сомнению слова родных оккупантов, когда те признаются в кровавых зверствах на территории Украины. Об этом говорится в новом разговоре военного РФ с родственниками, перехваченном Службой безопасности Украины.

По данным СБУ, в разговоре со своей матерью из РФ российский захватчик прямо говорит, что они убивают мирное население и детей.

– Нет, вы не убиваете гражданских людей и детей! Вы фашистов убиваете, поверь мне, – ответила ему мать.

Российские СМИ вдолбили в ее голову, что у них “большое дело в Украине”, а мать российского военного искренне в это верит, отметили в СБУ.

– Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете “большое дело”, — подчеркнула она в разговоре с сыном-захватчиком.

Теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам, но СБУ напомнили всем “зомбированным”, что уже более 20 тыс. российских военных заплатили за это своей жизнью.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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