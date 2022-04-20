Міноборони Росії повідомило, що з космодрому Плесецьк в Архангельській області було запущено міжконтинентальну балістичну ракету Сармат, яка вразила об’єкти на полігоні Кура на Камчатці.

У повідомленні йдеться, що ракета має унікальні характеристики, які дозволяють їй гарантовано долати будь-які існуючі системи протиракетної оборони (ПРО).

За твердженням військового відомства, це – найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю поразки цілей, і вона здатна вражати цілі на великій відстані, використовуючи різні траєкторії польоту.

У концепції комплексу Сармат акцент робився не на максимальну вагу боєголовок, що закидаються, які можуть бути знищені засобами ПРО, а на доставку нехай меншої кількості боєголовок, але за такими траєкторіями, які суттєво ускладнюють їхнє знищення навіть перспективними комплексами ПРО.

Використовувані в даному виробі керовані бойові блоки Авангард дають потенційну можливість застосовувати російські та радянські МБР у локальних війнах по стратегії глобального удару, з ураженням стратегічних об’єктів без використання ядерного вибуху.

Вага ракети, дальність польоту

Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за його оцінками, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн.

Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни — 9-10 тис. км, стартова маса — 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, — 10 тонн.

Потужність ракети

На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставки 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.

Технологія орбітального бомбардування з ударом по території США через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих засобів американських батарей ПРО дозволяє здійснювати і запуски цивільних космічних апаратів. Ймовірно, саме так утилізуватиметься ракета наприкінці служби, повертаючи істотну частину вкладених інвестицій.

За словами чиновників, США доповіли напередодні російських ракетних випробувань і уважно відстежували їх, повідомило CNN.

За словами двох американських чиновників, Сполучені Штати знали, що Росія планує випробувати міжконтинентальну балістичну ракету у середу.

Тобто, США знали про вікно запуску та відстежували ракету, і це їх не схвилювало.

За словами джерел, США оцінюють, що ця ракета ще не прийнята на озброєння.

Джерело: CNN, Вікіпедія

Фото: Defence-blog