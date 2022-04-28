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Факти / Україна / Суспільство

Українська прокуратура відкрила провадження проти псевдоглави Херсонської міськадміністрації

Юля Захарченко редакторка стрічки
суд

Псевдоглаві Херсонської міської адміністрації повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Громадянин України може потрапити до в’язниці на 10 років за підтримку країни-агресора.

За даними Офісу генерального прокурора, під час збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації міста Херсона підозрюваний добровільно обійняв посаду глави у незаконно створеному окупаційною владою органі влади – так званій “Херсонській міській адміністрації”.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення від п’яти до 10 років, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Українцю за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (за частиною 5 статті 111-1 чинного Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pexels

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