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Факти / Україна / Суспільство

Журналістка, продюсер і професіонал своєї справи: що відомо про загиблу Віру Гирич

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Журналістка, продюсер і професіонал своєї справи: що відомо про загиблу Віру Гирич

29 квітня стало відомо про загибель Віри Гирич – журналістки і продюсерки Радіо Свобода. Її тіло знайшли у будинку, у якому вона жила в Києві.

Ввечері 28 квітня саме у цей будинок влучила ворожа російська ракета. Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

Керівниця Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнєцова, коментуючи трагічну загибель Віри Гирич, зауважила, що вона була професіоналом своєї справи, людиною з колосальними знаннями мистецтва та історії.

– Добрий друг, чудова мама і донька. Вона так мріяла якомога швидше переселитись в цю нову квартиру. “Точні” російські ракети “асвабаділі” Віру від мрій і позбавили життя, – прокоментувала Кузнєцова.

Голова правозахисної громадської організації Разом із законом Вікторія Нестеренко повідомила, що Віра Гирич допомагала біженцям з Афганістану, зокрема, її колегам із Радіо Свобода. Вона була однією із не багатьох, хто дуже переживав за їхню долю і допомагав їм тут облаштуватися.

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Художня керівниця Kyiv Symphony Orchestra Любов Морозова додала, що певний час Гирич була піарницею оркестру.

Ввечері 28 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Києву. Одна із ракет потріпила у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 10 людей, четверо доправили до лікарні.

Фото: Vira Hyrych

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Джерело: Радіо Свобода

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