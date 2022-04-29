Внаслідок вчорашнього ракетного удару у житловий будинок у Шевченківському районі столиці постраждали 10 осіб, четверо доправили до лікарні.

Про це повідомили у КМДА.

Сьогодні зранку комунальні служби почали прибирання біля будинку.

Міська влада закликає киян бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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У міськраді нагадують, що поїзди метро під час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на “червоній” лінії, а на “зеленій” – не курсують через Південний міст.

Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.

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Нагадаємо, що після 20.00 28 квітня майже по всій Україні прозвучала повітряна тривога. Після цього з’явилися повідомлення про ракетний удар по Києву.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих.

Також стало відомом про збиття трьох крилатих ракет в небі над Одесою. Надійшли повідомлення про вибухи з Хмельницького.