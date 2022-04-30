РФ поширює фейки про “підконтрольну США організацію представників ЛГБТ” у Маріуполі

Російські найманці у прокремлівських ЗМІ почали розповсюджували фейкову інформацію про те, що у межах окупованої частини Маріуполя виявили будинок, де нібито базувалася “підконтрольна Америці організація представників ЛГБТ-спільноти”.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що як приклад проросійські ЗМІ демонструють настінний перекидний календар із відповідними зображеннями на кожен місяць в анімаційній формі.

– За результатами “аналізу” календаря, ЗМІ агресора дійшли висновку, що у Маріуполі за потурання української влади та безпосередньої підтримки США відбувалася пропаганда “нетрадиційних стосунків” для дітей, – наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

На думку Людмили Денісової, такими діями країна-агресор порушує вимоги Декларації ООН з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності 2008 року, яка засуджує насильство, утиски, дискримінацію, ізоляцію, стигматизацію, упередження за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Уповноважена Верховної Ради звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну з закликом врахувати ці факти, спрямовані проти мирних жителів.