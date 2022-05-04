Російська армія заборонила керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодара

Російські військовослужбовці забороняють керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з Енергодара навіть у службових справах. Фахівців найбільшої в Європі АЕС прокремлівські найманці фактично тримають у заручниках.

За даними Енергоатому, загарбники не випустили з Енергодара головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрія Чернійчука. Він мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів Державного підприємства НАЕК Енергоатом.

Його вирішили провести у Запоріжжі, оскільки це найближче до Запорізької атомної електростанції українське місто, яке перебуває під контролем нашого уряду. Але головний інженер ЗАЕС не зміг потрапити на засідання.

– Фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції фактично тримають у заручниках. Це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків. Знову і знову окупанти, не тільки не розуміючи, з яким об’єктом вони мають справу, а й не замислюючись тверезо над жодною своєю дією, наражають людство на небезпеку нової ядерної катастрофи. Нагадаємо, з огляду на масштаб та потужність станції, ця небезпека може дорівнювати щонайменше шести Чорнобилям, – наголосили в Енергоатомі.

Окупанти затримали Юрія Чернійчука на виїзді з Енергодара. З блокпосту російські найманці відвезли його на допит до представників ФСБ Росії, які активно “працюють” у тимчасово окупованому місті.

Внаслідок цього Чернійчуку та іншим керівникам ЗАЕС загарбники заборонили покидати місто за будь-яких умов, навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту. В Енергоатомі наголосили, що відсутність в окупантів навіть елементарного здорового глузду вже й не дивує.

Фото: ЗАЕС