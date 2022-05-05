На Івано-Франківщині контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука Український вибір. За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

За попередньою інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Тарнашинського – багаторічного соратника Медведчука.

Чоловік вступив до партії Медведчука у 2015 році. Активно просував у публічному просторі антидержавні проросійські наративи про “зовнішнє управління” та “один народ”. Обстоював необхідність “народовладдя” та закликав “брати владу в свої руки”.

У нього була вже готова концепція “народного самодержавства” на випадок приходу росіян. Вона передбачала захоплення влади та зміну зовнішньополітичного вектору. Він у координації зі спецслужбами РФ створив розгалужену мережу фейкових громадських організацій на території України.

Під час обшуків за місцями проживання та реєстрації фігуранта слідчі СБУ вилучили документацію та печатки “громадських організацій”, заборонену символіку, лист з адміністрації президента РФ про отримане звернення, стартові пакети російського мобільного оператора, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Related video

СБУ також проінформувала й про інші успішні операції. Зокрема у Києві заблоковано діяльність потужного проксі-центру спецслужб РФ. Його використовували для кібератак на державні інформресурси України та поширення ворожої пропаганди.

За даними слідства, до підривної діяльності причетні двоє киян. Вони створили програмний апаратний комплекс, який дозволяв віддалено отримувати ІР-адреси українських операторів зв’язку.

У Луганській області на співпраці з окупантами викрили керівницю одного з відділів Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації.

А у Полтавській області затримали заступника митного посту, який вимагав гроші від керівника підприємства, “гарантуючи” безперешкодне оформлення промтоварів.

Загалом з початку повномасштабної війни СБУ відкрила понад 6 тис. кримінальних проваджень за злочини проти України. В СБУ наголосили, що більше 1 тис. справ стосуються посягання на територіальну цілісність України та спроби захоплення державної влади.