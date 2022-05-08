Країна-агресор Росія вночі обстріляла українські міста у Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській та інших областях. Яка ситуація у найскладніших регіонах України зараз – зведення оперативної інформації далі у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

У Харків вночі відбулося декілька обстрілів окраїн міста, за попередньою інформацією – постраждалих немає. У місті Барвінкове ворожий снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок. Під завалами внаслідок вибуху знайшли тіло загиблої жінки. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганська область

Ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та іншим населеним пунктам. У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих. У Привіллі – загинуло два хлопчики, їхні сестри та бабуся дістали тяжкі поранення. Вночі російська війська відкрили вогонь по Шипіловому, де зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 людей. Інформації про загиблих немає.

Зараз дивляться

Донецька область

Авіаудари та обстріли з реактивної артилерії Авдіївки, Святогірська, Сіверська, Лиману, Дружківки, Костянтинівки, Мар’їнки, Торецької й Очеретинської громад. За добу відомо про чотирьох загиблих і дев’ятьох поранених. У Торецькій громаді під час обстрілу пошкоджено газогін. Завдані удари по Авдіївському коксохімічному та фенольному заводу. У Маріуполі триває операція з евакуації мирних жителів.

Херсонська область

Ситуація залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують захоплення приміщень місцевих влад: будівлі Дар’ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Працівників на робочі місця не допустили. Залишили приміщення міської ради й представники громади Берислава. Російські війська хочуть приєднати Херсонщину до Росії, проте підтримку від жителів області вони не відчувають.

Миколаївська область

Регіон та обласний центр обстріляли російські солдати. Зокрема, у Вознесенському районі зафіксовано ракетний удар по об’єкту інфраструктури. Відомо про прильоти та обстріли за межами смт Березнегувате. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обстріляно житловий квартал одного із районів Миколаєва. Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося загасити. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу спалахнув вогонь у Галицинівському лісі, який оперативно ліквідували. Внаслідок обстрілів є п’ятеро поранених, одна людина померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються.

Фото: Луганська ОВА, Донецька ОВА, Харківська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.