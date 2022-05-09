На Херсонщині окупанти планують розміщувати військових у покинутих домівках

У Херсонській області російські окупанти планують розміщувати своїх військових у покинутих квартирах. Рашисти вже складають списки таких приміщень.

Таким чином окупанти намагаються навести “російський порядок”, спрямований на підтримання окупаційного режиму.

— Від голів ОСББ мікрорайонів Таврійський та Житлоселище вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Також збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів, – інформує українська розвідка.

Жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде. А отже, потрібно прийняти нинішню реальність і працювати під керівництвом “нової влади”.

ГУР зазначає, що нещодавно в Херсон приїздив ватажок “ДНР” Денис Пушилін. Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня. А також розв’язанням питання “зміни статусу” Херсону.

Згідно з прогнозом Інституту вивчення війни (ISW), російські військові найближчим часом оголосять про створення “Херсонської народної республіки” або, ймовірно, примусово анексують Херсонську область.

До такого висновку там дійшли, помітивши посилення Росією заходів безпеки в Херсоні та Маріуполі. За даними ISW, РФ вивела особовий склад із передових бойових частин задля захисту російських високопосадовців у Маріуполі.

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Джерело: ГУР Міноборони