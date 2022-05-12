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Факти / Україна / Суспільство

За серію брехливих репортажів: Карп‘як щодо присудження Пулітцерівської премії

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
За серію брехливих репортажів: Карп‘як щодо присудження Пулітцерівської премії

Ведучий Всеукраїнського телемарафону Вадим Карп’як критично прокоментував нещодавну новину щодо присудження українським журналістам Пулітцерівської премії.

Про це ведучий написав у своєму Facebook.

– Ну що, колеги! Звертаюся до вас як пулітцерівський лауреат до пулітцерівських лауреатів. Може ми тепер колективно звернемося до NYT, щоб вони відмовилися від цієї премії, отриманої їхнім кореспондентом Волтером Дюранті у 1932 році за серію брехливих репортажів з СРСР?

В тому числі і за заперечення Голодомору. Хоча передбачаю, що у NYT буде сильний аргумент проігнорувати наше прохання. Судячи з тексту оголошення, відзнаку отримали всі журналісти України. Тобто і ті, хто брехав у наших проросійських ЗМІ не гірше за Дюранті, – написав Карп’як.

Нагадуємо, Рада Пулітцерівської премії відзначила колективною спеціальною нагородою українських журналістів, які висвітлюють тему війни.

Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури в Америці, заснована видавцем так званої жовтої преси Джозефом Пулітцером.

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