За серію брехливих репортажів: Карп‘як щодо присудження Пулітцерівської премії

Ведучий Всеукраїнського телемарафону Вадим Карп’як критично прокоментував нещодавну новину щодо присудження українським журналістам Пулітцерівської премії.

Про це ведучий написав у своєму Facebook.

– Ну що, колеги! Звертаюся до вас як пулітцерівський лауреат до пулітцерівських лауреатів. Може ми тепер колективно звернемося до NYT, щоб вони відмовилися від цієї премії, отриманої їхнім кореспондентом Волтером Дюранті у 1932 році за серію брехливих репортажів з СРСР?

В тому числі і за заперечення Голодомору. Хоча передбачаю, що у NYT буде сильний аргумент проігнорувати наше прохання. Судячи з тексту оголошення, відзнаку отримали всі журналісти України. Тобто і ті, хто брехав у наших проросійських ЗМІ не гірше за Дюранті, – написав Карп’як.