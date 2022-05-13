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Факти / Україна / Суспільство

Пошкоджену буревієм 400-річну липу Петра Могили вдасться зберегти – КМДА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пошкоджену буревієм 400-річну липу Петра Могили вдасться зберегти – КМДА

У центрі Києва ураган зламав легендарну 400-річну липу Петра Могили. Одну з найстаріших лип у столиці, пошкоджену вчорашнім сильним буревієм, за попередньою оцінкою фахівців, вдасться зберегти.

За даними Київської міської державної адміністрації, внаслідок негоди відбувся злам скелетної гілки липи Петра Могили, яка є ботанічною пам’яткою природи. Фахівці разом з арбористами детально обстежують дерево та визначають шляхи його порятунку.

Фото: Факти ICTV

Загалом внаслідок вчорашньої негоди пошкоджено понад 200 дерев. У КМДА наголосили, що обстеження територій після буревію досі тривають. Найбільше постраждали Солом’янський та Святошинський райони Києва.

Вчора, 12 травня, через дощ та шквальний вітер у столиці відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тис. клієнтів в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Відомо про численні обриви електромереж в області. Киян закликають не наближатися до дротів.

Місцеві жителі та гості столиці можуть звертатися до аварійно-диспетчерської служби Комунального об’єднання Київзеленбуд за телефоном +38(044)272-40-18.

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