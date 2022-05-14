Російські хакери атакували сервіси Львівської міськради: роботу сайту відновлено

Російські хакери масово атакували інтернет-мережі та сервіси Львівської міської ради. Вчорашня атака – одна з наймасштабніших серед тих, які відбувались за останні роки, переконані українські кіберфахівці.

Міський глава Львова Андрій Садовий зазначив, що московські хакери не змогли завдати серйозної шкоди, як би не старалися. Станом на сьогодні, робота більшості онлайн-послуг функціонує у звичайному режимі.

– Вчора хакери атакували інтернет-мережі та сервіси міської ради. Такі спроби відбуваються щодня. Наші фахівці кажуть, що ця атака – наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки. Але московські нездари не змогли завдати серйозної шкоди, як би не старались, – наголосив мер Львова.

За словами Андрія Садового, з ладу виведено невелику частину сервісів та комп’ютерів працівників Львівської міської ради, проте роботу більшості дистанційних послуг вже відновлено, а сайт мерії працює у звичайному режимі.

Місцеві жителі Львова можуть звертатися за тимчасовим номером гарячої лінії 032 297 59 11, зазначив Андрій Садовий. Він подякував за оперативну допомогу працівникам Кіберполіції, Служби безпеки України та IT-компаніям.