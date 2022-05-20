Травень, 19 в 22:33

Наразі переговорний процес між Україною та Росією не закінчився, а був призупинений, оскільки наприкінці будь-якої війни сторони проводять переговори.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в етері національного телемарафону.

– Для мене очевидно, що Україна має право модерувати переговорний процес. І взагалі, будь-які процеси, що супроводжують війну. Наші ЗСУ модерують вже війну, ведуть її так, як потрібно Україні. Так, не в тому обсязі, не в тих можливостях контратакувати. Але веде саме ЗСУ. Друге, медійно Україна сьогодні абсолютно точно веде війну у світі. Тобто ми переграємо Російську Федерацією, попри те, що вони витрачали шалені кошти на проросійську пропаганду. І сьогодні витрачають, – сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що переговорний процес, як один з інструментів війни, буде модеруватись виключно Україною та українським президентом.

Зараз дивляться

Радник керівника ОП зазначив, що наразі він не бачить розуміння у російської політичної еліти того, що вони адекватно оцінюють свою позицію на переговорах.

Його запитали, чи вважає він можливими переговори між президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, враховуючи те, що переговорний процес наразі був призупинений.

– Переговори між президентом Росії, який напав на нас, та президентом України, який захищає свою територію, відбудуться, якщо буде потреба в України та в українського президента. Чому? Тому що в Росії така конструкція влади, що будь-які переговори мають обов’язково закінчитись на рівні людини, яка одноосібно приймає рішення, – сказав Михайло Подоляк.

При цьому Подоляк сказав, що Росія “має зрозуміти”, що вона не зможе перемогти в цій війні.

– Вони мають зрозуміти, що внаслідок цієї війни втратять усі, тому мають припинити її, – сказав Подоляк.

Радник керівника ОП припустив, що коли президент Росії отримуватиме більше інформації про реальний стан справ, що оточують тему війни, тоді конструктивна розмова між президентами РФ та України стане можливою.

На його думку, досі у Європі залишаються країни, які бояться Російську Федерацію.

– Сьогодні будь-які заяви європейців, які кажуть “давайте трошки дамо щось Росії, і таким чином збережемо обличчя Путіну”, всі ці заяви зрозуміло звідки йдуть. Вони йдуть з підсвідомого страху, – сказав Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, жодних поступок для Росії бути не може. Він додав, що Росії у сьогоднішньому вигляді не має існувати.

– Для мене принципово, щоб ми звільнили Херсонську область, причому максимально жорстко і для колаборантів, і для російських військових. Запорізьку область. Нам потрібна акваторія Азовського моря. Я за те, щоб у Харківській області взагалі забули слово “росіяни”. Я за те, щоб у Луганській та Донецькій областях забули слово “росіяни” і щоб кримінальні елементи, які називають себе владою, – щоб їх не було фізично, – сказав він.

Радник керівника ОП також прокоментував операцію з порятунку Маріупольського гарнізону. За його словами, переговорний процес наразі дуже крихкий, тому не слід давати жодних коментарів щодо цієї операції чи будь-яких інших, бо від цього залежать життя людей.