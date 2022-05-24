Бійці ССО показали відео знищення російського танка дроном-камікадзе

Травень, 24 в 15:50

Бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищують російських окупантів за допомогою дронів-камікадзе.

На опублікованому у Facebook відео зафіксований момент ліквідації російського танка разом із його екіпажем.

За даними наших воїнів, російські окупанти на одній із позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря.

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— Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Увесь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-убивці, – йдется у повідомленні.

У ССО додали, що відео зі знищенням російських загарбників із застосуванням БПЛА-камікадзе вперше публікується на широкий загал.

Однак там додали, що їхнє застосування стало практикою для ССО України під час війни.

Раніше у Держприкордонслужбі України опублікували відео, в якому розповіли, як знешкоджують ворожі безпілотники. Зокрема, один із російських Орланів прикордонники збили у незвичний спосіб, а саме зі стрілецької зброї.