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Факты / Украина / Общество

Бойцы ССО показали видео уничтожения российского танка дроном-камикадзе

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
робота дронів-камікадзе

Бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают российских оккупантов с помощью дронов-камикадзе.

На опубликованном в Facebook видео зафиксирован момент ликвидации российского танка вместе с его экипажем.

По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха.

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— Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику непоправимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце, — говорится в сообщении.

В ССО добавили, что видео с уничтожением российских захватчиков с применением БПЛА-камикадзе впервые публикуется на широкую общественность.

Однако там добавили, что их применение — привычная практика для ССО Украины во время войны.

Ранее в Госпогранслужбе Украины опубликовали видео, в котором рассказали, как обезвреживают вражеские беспилотники. В частности, один из российских Орланов пограничники сбили необычным способом, а именно из стрелкового оружия.

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