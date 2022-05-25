У Мелітополі окупанти викрали керівницю навчального закладу

Травень, 25 в 10:19

В окупованому російськими військовими Мелітополі затримали виконувачку обов’язків директора Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

З початку війни на базі навчального закладу жінка організувала центр допомоги Від серця до серця, який був майже єдиним у місті гуманітарним штабом допомоги мешканцям Мелітополя та переселенцям із Маріуполя. У центрі, який очолювала Олеся Дорохова, людям надавали прихисток, харчування, забезпечували продуктами, ліками та речами першої необхідності. Також волонтери гуманітарного штабу формували пакети допомоги для самотніх та лежачих хворих.

– Викрадаючи активістів, окупанти намагаються зламати волю та супротив місцевого населення, і як наслідок – насадити владу терору і страху, – зазначила Денісова.

На сьогодні гуманітарний штаб закрито через затримання Дорохової. Російські загарбники утримують її у полоні вже 5-ту добу.