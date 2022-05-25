Травень, 25 в 12:04

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги з безробіття під час війни.

21 березня 2022 року Міністерство економіки повідомило, що українці можуть подати заяву про надання статусу безробітного через мобільний додаток чи портал Дія.

Як стати на облік в центрі зайнятості та отримати статус безробітного через Дію, дізнавалися Факти ICTV.

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Які послуги пропонує Дія

У розділі Допомога по безробіттю українці можуть:

подати заяву про надання статусу безробітного;

поновити статус безробітного;

подати заяву про призначення або поновлення допомоги по безробіттю.

Допомога буде виплачуватися після реєстрації. Це допоможе значно спростити процедуру під час війни і охопити якомога більше безробітних українців.

Раніше для цього потрібно було реєструватися безпосередньо в центрі зайнятості.

Як стати на облік в центр зайнятості онлайн

Під час воєнного стану, щоб стати на облік, необхідно мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис):