Ракетний удар по Львову: троє постраждалих потрапили до реанімації

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що троє людей, які постраждали внаслідок російських ракетних ударів по Львову, перебувають у реанімації.

Він уточнив, що всього госпіталізовано 11 людей, один із них – трирічний хлопчик із сім’ї переселенців із Харкова, які перебували у готелі в момент удару.

– Уламками від вікна хлопчику відрубало частину пальчика на руці. Наразі дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє постраждалих у реанімації. Деякі люди спрямовані на операції, – написав Козицький у своєму Telegram-каналі 18 квітня.

Він додав, що лікарі стверджують, що внаслідок вибуху люди отримали множинні травми. Так, багато постраждалих отримали поранення голови та пошкодження головного мозку.

Зазначається, що середній вік пацієнтів – 35-45 років.

Козицький розповів, що всього на СТО, куди потрапила ракета росіян, було близько 20 людей.

Загинуло семеро мирних жителів, з них четверо були працівниками станції техобслуговування.

Нагадаємо, в результаті ракетних ударів окупантів 18 квітня 2022 року у Львові – семеро загиблих та 11 постраждалих.