Ситуація почне змінюватись дуже сильно: Арестович назвав нову переломну дату у війні

Травень, 28 в 23:33

Після 15 червня ситуація на фронті може різко почати змінюватися в український бік. На середину червня запланована зустріч міністрів оборони НАТО щодо України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.

Він переконує, що частина озброєння, яке Україні надає США, вже перекидається кораблями. Це свідчить про системні поставки.

Зараз дивляться

За його словами, на сьогодні частина американських озброєнь вже перекидається кораблями, тобто вже пішли системні поставки.

– Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге, що у нас буде 15-16 червня, коли Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО, – зазначив Арестович.

За його словами, саме після 15 червня ситуація різко може почати змінюватися в український бік.

– Вони спробують якраз до 15-20 червня досягти якихось результатів, тому що далі ситуація почнеться змінюватися дуже сильно. Це не буде негайно, але будуть ухвалені рішення, які показують перспективу, – додав радник глави Офісу президента.