Українські захисники ліквідували полковника, який працював у пресслужбі Міноборони РФ

Травень, 29 в 13:56

У повномасштабній війні в Україні, яку розв’язала Росія, ліквідували співробітника пресслужби Міноборони РФ полковника Володимира Іванова. Він загинув на території України ще 25 березня.

Видання Медіазона зазначило, що першим про смерть Іванова повідомив співробітник ВДТРК Євген Поддубний, при цьому він не надав жодної інформації про місце служби загиблого.

Самі журналісти видання змогли підтвердити загибель співробітника Міноборони РФ за допомогою реєстру спадкових справ, застосунку Getcontact та витоків з російських баз даних.

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Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Володимир Іванов загинув 25 березня, але його смерть офіційно підтвердили через п’ять днів, 30 березня.

— Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого – Москва, вул. Знам’янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж – військова частина 66524, – пише видання.

Водночас Міноборони РФ публічно не підтверджувало загибель працівника прес-служби. Але про співробітника пресслужби російського МО з таким ім’ям писав Миротворець.

— Російський військовий злочинець. Пропагандист. Співучасник інформаційно-пропагандистських компаній та маніпуляцій МО РФ з виправдання російської агресії проти України, масових убивств мирних жителів Сирії. Співробітник Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії. Безпосередньо причетний до ведення МО РФ інформаційної війни проти України, – згадується на сайті Миротворця.

У виданні також звертають увагу, що за даними застосунку Getcontact, телефон полковника у записниках користувачів був записаний як “Володимир пресслужба Міноборони”.

Згідно з витоками з російських баз даних, Володимир Іванов народився в Ростові-на-Дону і до переведення до Москви служив у штабі Південного Військового округу.