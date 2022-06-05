Знищення лаври та загибель монахів: нове звернення Зеленського

Червень, 04 в 22:54

Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні зазначив, що російські окупанти знищують все в наші країні, зокрема, церкви.

– На Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Ще в середу від російського обстрілу загинули троє монахів лаври. Богослужіння змушені проводити в підвалі, – зазначив український лідер.

Президент зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зруйновано або пошкоджено 113 церков.

Зараз дивляться

– Серед них є і старовинні – що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. Є й ті, які були побудовані вже після 1991 року. Всіхсвятський скит Святогірської лаври почали відбудовувати в 2001 році. Як раз 10 червня була би чергова річниця початку будівництва, – розповів Зеленський.

Також він поцікавився тим, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту.

– Вони дуже передбачувані. Звинувачують українців у підпалі. Хоча монахи і миряни у Святогірʼї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія. Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – усе це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, дипломати працюють над тим, щоб про цей черговий злочин окупантів дізнався весь світ.