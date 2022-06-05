Адвоката Масі Найєма важко поранено – Сенцов
Українського військового, брата Мустафи Найєма, адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті.
— Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, друже, ми молимося за тебе, – повідомив режисер Олег Сенцов.
Український бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив, що наразі Найєма везуть у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.
На якому саме напрямку фронту перебував Найєм не розкривається. Обставини його поранення також поки що невідомі.
Брат Масі Найєма, екснардеп Мустафа Найєм, а також сестра, художниця Маріам Найєм, поки ніяк не коментували інформацію про поранення.
Масі Найєм — український адвокат, засновник юридичної компанії Міллер.
Найєм брав участь у війні, яку Росія розв’язала на сході України у 2014 році, був демобілізований у 2016-му. Після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся до лав ЗСУ.
Фото: Masi Nayyem