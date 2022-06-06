Червень, 06 в 17:51

У російському полоні зараз перебувають понад 2,5 тис. українських захисників, які були евакуйовані з металургійного заводу Азовсталь у тимчасово захопленому військами РФ місті Маріуполь.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що російським окупантам невигідно застосовувати тортури проти воїнів із Азовсталі, оскільки вони вже стали “публічними полоненими”.

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Зеленський уточнив, що не сприймає серйозно заяви, які лунають від російської сторони і підконтрольних їй бойовиків терористичного формування “ДНР” щодо подальшої долі українських воїнів. За словами президента, таким чином окупанти намагаються піаритися на цій темі.

Президент також розповів, що визволенням українських бійців займається Головне управління розвідки Міноборони України. Він повідомив, що першим завданням, яке стояло перед ГУР, було вивезення українських військовополонених живими з Азовсталі, і його виконано.

– Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконало. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому… Вони у цьому плані найкращі фахівці… Я їм особисто довіряю. Ми очікуємо від них результату. Але ми не можемо щодня їх запитувати: Ну що там? Усе це непросто. Віритимемо, що їм вдасться поставлене завдання, – наголосив президент.

Зеленський додав, що співробітники ГУР повинні повернути додому всіх українських полонених.

– Питанням (обміну полонених, – Ред.) опікується ГУР. На його базі створено спеціальний об’єднаний орган. Полонені перебувають, на жаль, у руках РФ… Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що їм не можна довіряти… ГУР має займатися цим питанням і має дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому, – зазначив глава держави.