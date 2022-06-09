У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля Донбасу – звернення Зеленського

Червень, 08 в 22:05

Президент Володимир Зеленський згадав про те, що рівно 10 років тому Україна та Польща приймали Євро-2012. Зокрема, частина турніру проходила у Донецьку на Донбас Арені.

– Рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, зокрема і в Донецьку, на Донбас Арені. Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі. 10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія, – зауважив президент України.

Він наголосив, що Україна обов’язково поверне Донецьк під свій контроль.

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– Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя – знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на Донбас Арені, – додав Зеленський.

Про це український лідер згадав з огляду на те, що на окупованих територіях маргінальна влада планує провести псевдочемпіонат.

Також Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді, який поїхав у тур європейськими країнами, щоб умовити їхніх лідерів надати Україні статус кандидата в ЄС. Ще президент говорив сьогодні з канцлером Німеччини.

Український лідер заявив, що нині у боях у Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу.