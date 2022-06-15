Червень, 15 в 20:25

Повномасштабна війна в Україні зачепила усі аспекти життя українців, не оминуло це і цьогорічний вступ абітурієнтів до вищих начальних закладів.

Які правила прийому документів до ЗВО та коли їх можна подавати – дізнавалися Факти ICTV.

Вступна кампанія 2022

Вона стартує 1 липня з реєстрації електронних кабінетів для вступу у ЗВО.

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Для реєстрації електронного кабінету необхідно ввести:

адресу актуальної електронної пошти (вона стане логіном в особистому електронному кабінеті) та пароль;

серія та номер документа про ПЗСО;

номер, PIN-код, рік отримання сертифіката ЗНО;

середній бал документа про ПЗСО.

Далі на вказану пошту має прийти лист із посиланням (діятиме лише протягом години), за яким має перейти вступник для завершення реєстрації е-кабінету.

З 14 липня в електронному кабінеті з’явиться можливість подавати заяви на вступ, а також документи до вишів.

У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв, при цьому для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати п’яти.

Прийом заяв розпочинається 14 липня і триватиме до:

18.00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

– для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; 18.00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня.

Інформація про строки прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному сайті закладу вищої освіти.

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька етапів:

для вступників на бюджетні місця з 1 по 13 липня включно ;

; для вступників, які вступають на контракт, з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії.

Отримання результатів – дати

Результати вступу будуть оприлюднені 22 липня. Саме в цей день можна побачити рейтинги осіб, яких рекомендовано до зарахування на навчання на бюджет.

Після отримання рекомендації, вступник повинен підтвердити своє бажання навчатися на бюджеті у певному ЗВО. Потім необхідно подати оригінали документів.

Якщо після 12:00 22 липня у вашому кабінеті нічого не змінилося, це означає, що вам не надали рекомендацію на зарахування на бюджет. Тому ви можете претендувати на навчання на контракті.

Зарахування вступників на навчання на бюджет відбудеться 5 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.