Російські війська обстріляли Харківщину: поранені шестеро людей, пошкоджені будинки

Червень, 16 в 9:22

Російські війська продовжують обстрілювати Харків та населені пункти на території області. Вночі армія РФ завдала удару з ракетної системи залпового вогню по інфраструктурі Індустріального району Харкова.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів. Загалом протягом доби внаслідок російського терору в Лозівському районі одна людина дістала поранень, в Ізюмському – поранено п’ятьох мирних мешканців.

У селі Леб’яже під Харковом внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від влучання російських боєприпасів розпочалась пожежа в Золочеві, також пошкоджені господарчі споруди та автомобілі.

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На лінії зіткнення тривають бойові дії, зазначив глава ОВА. На Харківському напрямку російська армія зосереджена на обороні рубежів. У районі Ізюма окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська.

Синєгубов наголосив, що українські захисники тримають позиції, завдають російській армії відчутних втрат у живій силі та військовій техніці.