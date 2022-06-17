Червень, 17 в 16:30

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустили по українській території сотні ракет.

Що таке балістична ракета та які РФ має на своєму озброєнні – читайте в нашому матеріалі.

Балістична ракета

Це різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.

Зараз дивляться

Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок: стаціонарних — шахтних або відкритих, мобільних — на базі колісного або гусеничного шасі, літаків, кораблів і підводних човнів.

За галуззю застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні.

Часто можна зустріти поділ ракет за дальністю польоту, хоча ніякої подібної загальноприйнятої стандартної класифікації ракет немає. Різні держави і неурядові експерти застосовують різні класифікації дальностей ракет.

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками.

Їх перевагою перед літаками є малий час підльоту і велика швидкість головної частини, що сильно ускладнює їх перехоплення навіть сучасною системою ППО.

Балістична ракета Іскандер

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії – від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.