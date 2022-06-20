Червень, 20 в 20:30

У Луганській області – вкрай важка ситуація. Російська армія розпочинає широкомасштабний наступ на регіон. Ворожі війська накопичили достатню кількість резервів та обстрілюють всі вільні населені пункти області.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що у Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські захисники контролюють лише територію заводу Азот.

За його словами, російські війська наступають вздовж автодороги Лисичанськ-Бахмут, а поруч розташовані місті та села перебувають під постійними обстрілами.

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Зокрема, від ворожого вогню цілий день потерпає Лисичанськ, в якому вже є постраждалі мирні жителі. Наразі встановити точну кількість поранених неможливо, зазначив Гайдай.

Однак глава Луганської ОВА зауважив, що російській армії не вдалося оточити українських бійців. Наші захисники завдають суттєвих втрат окупантам. Вже зараз лікарні та морги на тимчасово окупованих територіях України переповнені тілами загиблих російських солдатів.