Українські військові взяли в полон російського пілота з ПВК Вагнер – Бутусов

Червень, 20 в 14:31

Воїни 72-ї механізованої бригади 18 червня зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ та захопили в полон пілота. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Пілотом виявився майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнер. Він розповів, що вбиває українців за зарплатню найманця – 205 тис. рублів на місяць.

Федорчуков на допиті показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст.

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— Він дуже сподівається на обмін, адже розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини, – пише журналіст.

Бутусов пише, що у Федорчукова був із собою навігатор Гармін та смартфон із програмою Пронебо, щоб мати більш точну навігацію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ.

18 червня 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла було збито російський літак Су-25 – і той “гепнувся гучно та яскраво”.

Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон.

Колаж: УП

Джерело: Юрій Бутусов