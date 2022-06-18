Червень, 18 в 13:13

Російська армія втратила ще один свій літак у війні проти України.

Військові 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців збили ворожий Су-25 у небі над Донеччиною за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла.

– Су-25 окупантів вирішив поцікавитись: А хто тут? Відповідь була миттєвою: Тут Чорні Запорожці. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК Ігла – гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба, – повідомили в 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові знищили ще близько 200 російських окупантів, 9 ворожих танків, корабель та літак.

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Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 33 350 військових.

Джерело: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців