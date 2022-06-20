Украинские военные взяли в плен российского пилота из ПВК Вагнер — Бутусов

Июнь, 20 в 14:31

Воины 72-й механизированной бригады 18 июня из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса Игла сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 ВС РФ и захватили в плен пилота. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Пилотом оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который признался на допросе, что является наемником частной военной компании Вагнер. Он рассказал, что убивает украинцев за зарплату наемника – 205 тыс. рублей в месяц.

Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки являлся ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировки украинских городов.

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— Он очень надеется на обмен, ведь понимает, что наемник и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления, — пишет журналист.

Бутусов пишет, что у Федорчукова был с собой навигатор Гармин и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ.

18 июня 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщила, что из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла был сбит российский самолет Су-25 – и тот “упал громко и ярко”.

Пилот подбитого российского штурмового самолета Су-25 катапультировался и попал в плен.

Колаж: УП

Источник: Юрий Бутусов