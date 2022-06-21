Росіяни можуть перекинути у Білорусь свої війська та розпочати новий наступ – Мотузяник

Червень, 21 в 14:11

Біля кордонів з Україною Білорусь зосередила близько 4 тис. військових. Але Росія може швидко перекинути у Білорусь свої війська та підготувати новий наступ.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

— На кордоні у Брестській та Гомельській областях зараз до семи білоруських батальйонів. Це близько 4 тис. особового складу. Але треба розуміти, що там є й російські війська, я не скажу їхню кількість. Там є низка населених пунктів, де вони розквартировані, – розповів він.

Він зазначив, що з огляду на те, що білоруська сторона надає російській усю логістику, цілком можливий варіант, що “росіяни зможуть доволі швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви, і, можливо, підготувати наступ”.

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За його словами, до подібного сценарію потрібно готуватися, але станом на зараз подібних дій не спостерігається.

Військовий експерт Олег Жданов напередодні заявив, що у разі, якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішить підтримати війну Росії, розв’язану проти України, він використає два основних напрямки – Волинську та Рівненську області.