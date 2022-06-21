Україна повернула тіла ще 35 своїх військових

Червень, 21 в 14:38

В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників. Серед них 25 українських захисників Маріуполя.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

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Процес повернення тіл загиблих українських військових триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

У ГУР Міноборони повідомили, що полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями.

12 червня Україна повернула тіла 220 захисників Азовсталі, третина — це азовці. До цього вдалося повернути тіла майже 400 захисників Маріуполя.

14 червня у Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців Маріуполя з Азовсталі.