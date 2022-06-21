Червень, 21 в 20:15

В Україні ухвалили рішення про залучення офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом місяця не змогли знайти нову роботу, до виконання суспільно корисних робіт.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

– Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні — визначатиме місцева влада, – зазначив він.

Шмигаль наголосив, що держава виплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної – 6 500 грн.

Зараз дивляться

– Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів, – пояснив прем’єр-міністр.

Також він уточнив, що рішення стосуватиметься також українських біженців за кордоном. Так, статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

Крім того, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідне рішення вже ухвалили.

– Передбачено першочергове залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено підходящу роботу, та працівників, які втратили частину заробітної плати, – каже він.

Також внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, в частині залучення військових адміністрацій до ухвалення рішень про впровадження трудової повинності, залучення до суспільно корисних робіт внутрішньо переміщених осіб, поширення на осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, виключені з переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, особи, залучені до реалізації заходів національного спротиву, та затверджено орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, які можуть виконуватись в умовах воєнного стану.

Джерело: Урядовий портал, Тарас Мельничук