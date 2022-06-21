Безробітним обмежили виплати: після 30 днів – суспільно корисні роботи

Червень, 21 в 18:22

На період воєнного стану Кабмін вирішив обмежити виплати з безробіття одним місяцем. Якщо людина за 30 днів не працевлаштувалася, її залучатимуть до суспільно корисних робіт, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості і сьогодні затвердив документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт, – наголосив він.

За його словами, це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.

– Звісно, ця праця оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної (наразі це 6500 грн, – Ред.). Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту, – додав прем’єр.