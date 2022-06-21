Червень, 21 в 19:03

Українські захисники просуваються в Херсонській області. Однак українців просять не повідомляти деталі контрнаступу у соцмережах, а чекати на офіційні повідомлення військових.

Про це повідомила голова пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко. Вже витрачено сили на облаштування другого і третього рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємось, – зазначила вона.

В ОК Південь наголошують – щойно ЗСУ закріпляться на цих рубежах, українців одразу повідомлять.

Зараз дивляться

– А зараз, коли триває військова операція, закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень. Тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають, – каже Гуменюк.

Вона додала, що на окремих ділянках українські оборонці відкинули ворога за третій рубіж оборони, хоча окупанти укріпилися залізобетонними конструкціями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ