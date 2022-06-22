Червень, 22 в 17:56

Початок навчального року рекомендується проводити очно, втім у самих школах слід посилити безпекові умови.

Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив в розмові з ведучим ICTV Вадимом Карп’яком в рамках ефіру національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, Міносвіти рекомендує з 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно. Водночас найголовнішим завданням для початку навчання є створення безпечних умов в закладах освіти. Очільник МОН зазначив, що заклади фахової передвищої та вищої освіти за рішенням керівника закладу можуть розпочати освітній процес у серпні.

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Він додав, що у разі активних бойових дій в окремих областях, Міносвіти рекомендуватиме розпочати освітній процес виключно в дистанційній формі, що буде визначатись рішенням керівника ОВА.

– Ще раз наголошую: безпека, життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу є першочерговою умовою роботи. Учора відбулася нарада під головуванням Президента України. Разом із колегами з МВС, Мінрегіону та інших установ обговорили підготовку до нового навчального року. Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, у закладах обов’язково буде охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги, а для дітей проводитимуться виховні та тренувальні години, – розповів міністр Шкарлет.

Він зазначив, що державні органи України будуть комплексно формувати систему безпеки початку освітнього процесу.

– На сьогодні ухвалено рішення щодо формування спеціальних комісій у військових адміністраціях… Ми формуватимемо “карту безпеки”. І основний слоган, який має бути на сьогодні – Школа – територія безпеки, – заявив очільник МОН.

Система безпеки у школах, за словами міністра Шкарлета, формуватиметься наступним чином: будуть визначені найпростіші шляхи до укриттів, протоколи безпеки, які будуть доведені до батьків, а також будуть проводитись тренування дітей із евакуації.

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Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: МОН