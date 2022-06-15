Червень, 15 в 12:09

В Україні заарештували активи білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ.

Про це повідомила Служба безпеки України. Так, під арешт потрапили корпоративні права і активи вартістю майже у 20 млн грн.

За даними СБУ, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину у РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

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– Зважаючи на це, мережа має безпосередню причетність до фінансування агресії РФ проти України. Всі заарештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), – зазначають в СБУ.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану).

Крім того, нещодавно в Україні наклали арешт на корпоративні права підприємств, що є одними з найбільших виробників мінеральної води в нашій державі. Підприємства належать російському олігарху.



Фото: СБУ