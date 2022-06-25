Червень, 24 в 23:16

У Луганській області – зараз “найгарячіша” ситуація. Російські війська зазнають величезних втрат, а українські бійці займають нові позиції в потрібних місцях. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live.

– Усіх цікавлять Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Тактичний успіх, який вони там розвинули, перетворився на оперативно-тактичний. І має всі шанси перетворитися на оперативний. Що зробило наше командування? Воно встигло вивести з цього тактичного оточення в районі Горського та Золотого всіх солдатів. Вийшли організовано, без втрат практично. І займають нові позиції у правильних та потрібних місцях.

На запитання, чи є рішення про відведення української армії від Сєвєродонецька, він відповів, що ЗСУ здійснюють маневрену оборону.

Зараз дивляться

– Є рішення маневреної оборони. Воно передбачає, зокрема, наступ та взяття різних ділянок місцевості, залежно від завдань, прийомів способів, дій противника тощо. Загроза Лисичанську цілком реальна. Місто взяти не так просто, але замкнути оточення, як вони намагаються, цілком вирішуване для них завдання. А ось чи вирішать вони її – це невідомо, бо наші теж не сидять там склавши руки, м’яко кажучи, а дуже активно діють. Але ситуація тверда. Мабуть, вони вирішили довести завдання до оточення і домагатимуться цього всіма силами. Але якщо вони зроблять замикання, а наших сил там уже не буде, ми виконали оперативні завдання – завдали поразки противнику. Якщо зберегли армію, то зберегли й країну, і армію, а територію заберемо назад. Тому рішення тут однозначне, – вважає Арестович.

Він заявив, що російські найманці розповсюджують чергові фейки про нібито оточення та взяття військовополонених на Сєвєродонецькому напрямку.

– Російське командування відразу розгорнуло таку інформаційно-психологічну операцію. Була офіційна заява, що нібито оточили 2 тис. українських військових. Якихось полонених показують і таке інше. Але я нагадую, що заявити Міністерству оборони Російської Федерації нічого не варто, і полонених показати – також невелика проблема. Нікого там немає, жодних полонених, жодного оточення не було. Вийшли всі наші війська. Як мені повідомили наші військові, все під контролем.

Російська армія намагається оточити українських захисників на цьому напрямі, проте наші бійці у Сєвєродонецьку дають відсіч ворогові.