Укрзалізниця тимчасово скасовує деякі приміські потяги – список

Червень, 26 в 15:31

Компанія Укрзалізниця тимчасово скасовує деякі приміські потяги. В УЗ пояснили, що таке рішення ухвалили через технічні причини.

За даними компанії, сьогодні не курсуватиме потяг № 6074 Шевченка-Гребінка та потяг № 6069 Гребінка-Шевченка. Приміський поїзд № 6063 Гребінка-Шевченка прямуватиме до Золотоноші, а поїзд №6070 Шевченка-Гребінка від Золотоноші.

На завтра скасовуються рейси №6064, №6070 та №6074 Шевченка-Гребінка, а також №6074, №6061, №6063 та №6069 Гребінка-Шевченка.

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На польській залізниці сьогодні відбулися затримки з відправленням потягів, спричинені пошкодженням контактної мережі на ділянці Медика — Перемишль. Щонайменше п’ять потягів з українцями на борту змушені прямувати із суттєвими затримками.

В Укрзалізниці перепросили за незручності, а фахівці намагаються знайти ефективніші шляхи для вирішення аналогічних ситуацій.