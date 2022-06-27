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Факти / Україна / Суспільство

Допомога мешканцям окупованих територій: як отримати та куди звертатися

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Допомога мешканцям окупованих територій: як отримати та куди звертатися
Фото: Depositphotos

Наприкінці травня уряд України розширив додаткові виплати від міжнародних організацій на мешканців територій, які окуповані, деокуповані або знаходяться в зоні активних бойових дій.

Як отримати допомогу людям на тимчасово окупованих територіях України – дізнавалися Факти ICTV.

Що передбачає допомога

Люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях зможуть отримати допомогу від міжнародних організацій.

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У програмі беруть участь кілька організацій, які націлені допомагати не лише біженцям, а й тим українцям, які залишаються під окупацією.

Ухвалене рішення урядом передбачає, що додаткові грошові виплати міжнародними організаціями можуть також надаватись особам, які не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, але проживають:

  • у деокупованих населених пунктах;
  • у населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій або постійних обстрілів;
  • у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Як отримати допомогу

Це можливо зробити через інформаційну платформу єДопомога. Необхідно подати відповідну заявку та чекати зарахування коштів.

Інформація, яку ви вказуєте у заявці, обробляється на основі даних з державних реєстрів.

Перевірені заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Яка ще допомога передбачена

Крім міжнародних організацій, українці на тимчасово окупованих територіях можуть отримати допомогу від держави.

– Ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, можуть отримувати соціальну допомогу, як зазвичай, на загальних умовах, – йдеться на сайті єДопомога.

Відповідно, за жителями окупованих територій зберігається можливість скористатися соціальними виплатами, пенсіями, пільгами та субсидіями.

Отримати цю допомогу можна онлайн на порталі Дія або на сайті Пенсійного фонду України.

Також можна забрати соціальну допомогу особисто у ЦНАПі на підконтрольній Україні території або через представників сільської, селищної, міської ради.

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