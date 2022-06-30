Червень, 30 в 19:39

У Польщі запрацювала гаряча лінія українською мовою для дітей та молоді за номером 116 111. Консультації надаватимуть психологи, які також приїхали сюди з України.

За словами організаторів, спілкування рідною мовою може допомогти дітям та молоді подолати труднощі, пов’язані з новою ситуацією та з тугою за близькими.

– Наша гаряча лінія 116 11 вже понад 13 років допомагає дітям у Польщі, а відтепер і тим, хто приїхав з України. Попереду нас чекає багато роботи над тим, щоб новина про гарячу лінію українською мовою розповсюджувалася серед наших гостей. Щоб діти дізналися, що вони можуть розраховувати на нас, — говорить Моніка Сайковська, президентка Фонду Даємо Дітям Силу.

Психологи з України чергуватимуть від понеділка до п’ятниці, з 14.00 до 18.00. Всі вони пройшли ряд тренінгів та підготовлені до роботи на основі стандартів гарячої лінії.

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– Польські діти вже багато років телефонують з різними важливими для них справами — малими й великими. Кожна справа є важлива, кожну дитину вислухають. Це дуже потужний досвід. Я запрошую дітей з України також телефонувати, коли їм потрібно поговорити. Я та інші консультанти будемо чекати на них, — ділиться Тетяна Г., українськомовна консультантка гарячої лінії 116 111.

Ініціатива гарячої лінії належить Фонду Orange спільно з Фондом Даємо Дітям Силу.

Фонд Orange з 2005 року опікується розвитком дітей у цифровому світі. У співпраці з експертами вчить, як захиститися від дезінформації в інтернеті, або як говорити з дітьми про війну.

Фонд Даємо Дітям Силу вже 30 років захищає дітей від насильства та сексуальної експлуатації. Надає дітям та їхнім опікунам підтримку, професійну психологічну та юридичну допомогу. Вчить дорослих, як розумно й ефективно реагувати на насильство щодо дітей і що робити, коли вони підозрюють, що над дитиною знущаються.